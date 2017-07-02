наверх
02.07.201701:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental

    6810
    Украинец Андрей Руденко проиграл российскому боксеру-супертяжеловесу Александру Поветкину в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, который прошел в Москве.
    Канал Boxing Nation на Youtube

    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей. Двое арбитров отдали преимущество Поветкину со счетом 120-108, а еще один судья зафиксировал счет 120-109.

    Смотрите также: Патриотическое взвешивание Руденко в Москве перед боем с Поветкиным

    Поветкин одержал 32-ю победу (23 — нокаутом) в своей карьере при одном поражении. Руденко потерпел третье поражение в карьере при 31-й победе (19 — нокаутом).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Абитуриентка. Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Последствия обстрела Горловки
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Евгений Комаровский
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест