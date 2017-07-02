Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental

Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей. Двое арбитров отдали преимущество Поветкину со счетом 120-108, а еще один судья зафиксировал счет 120-109.

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Поветкин одержал 32-ю победу (23 — нокаутом) в своей карьере при одном поражении. Руденко потерпел третье поражение в карьере при 31-й победе (19 — нокаутом).