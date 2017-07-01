Патриотическое взвешивание Руденко в Москве перед боем с Поветкиным

В Москве накануне состоялась процедура взвешивания и последняя "дуэль взглядов" перед боем украинского супертяжеловеса Андрея Руденко (31-2, 19 КО) и россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО).

На взвешивании украинец показал вес 107,3 кг, тогда как его соперник оказался легче на 3,9 кг — 103,4 кг.

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Во время "дуэли взглядов" оба спортсмена вели себя спокойно и дружелюбно. Руденко подходил к весам под песню группы "Океан Эльзы", а один из членов его команды держал в руках украинский флаг.

Вечер бокса пройдет в субботу, 1 июля, а победитель получит титулы интернационального чемпиона по версиям WBO и WBA.

Напомним, WBC в марте отстранила Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года.