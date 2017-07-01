наверх
01.07.201701:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Патриотическое взвешивание Руденко в Москве перед боем с Поветкиным

    (обновлено: )9710
    Украинский боксер Андрей Руденко подходил к весам под песню группы "Океан Эльзы", а один из членов его команды держал украинский флаг. Бой украинца против россиянина Поветкина состоится в Москве в субботу, 1 июля.
    Канал на Youtube FightSpace

    В Москве накануне состоялась процедура взвешивания и последняя "дуэль взглядов" перед боем украинского супертяжеловеса Андрея Руденко (31-2, 19 КО) и россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО).

    Андрей Руденко и Александр Поветкин. Видео
    Канал на Youtube Вадим Тихомиров
    Руденко vs Поветкин: дуэль взглядов

    На взвешивании украинец показал вес 107,3 кг, тогда как его соперник оказался легче на 3,9 кг — 103,4 кг.

    Смотрите также: Бой Владимира Кличко и Александра Поветкина

    Во время "дуэли взглядов" оба спортсмена вели себя спокойно и дружелюбно. Руденко подходил к весам под песню группы "Океан Эльзы", а один из членов его команды держал в руках украинский флаг.

    Вечер бокса пройдет в субботу, 1 июля, а победитель получит титулы интернационального чемпиона по версиям WBO и WBA.

    Напомним, WBC в марте отстранила Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Танки ВСУ. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест