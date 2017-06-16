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    Фотоленты

    Фотоитоги 16 июня: во Львове жители вышли убирать мусор, а в Одессе митингуют

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    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    В Одессе митингуют педагоги
    Президент Украины Петр Порошенко вручает награду за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, высокое профессиональное мастерство по случаю Дня медицинского работника
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Мэр Киева Виталий Кличко ознакомился с ходом ремонта на путепроводе на пересечении проспекта Победы с улицей Даниила Щербаковского у метро Нивки в Киеве
    Реконструкция Контрактовой площади
    На месте взрыва в детском саде в Китае
    Российский блогер Алексей Навальный на рассмотрении его апелляции по поводу 30-дневного ареста в суде Москвы
    Пятничная молитва мусульман во время священного месяца Рамадан в Карачи
    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время заседания ХХ Конгресса Федерации футбола Украины в Киеве
    Арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф во время международной выставки Хрупкое состояние в PinchukArtCentre в Киеве
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек.
    facebook.com/podvirnyy
    В Одессе митингуют педагоги
    В Одессе митингуют педагоги.
    Думская.net
    Президент Украины Петр Порошенко вручает награду за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, высокое профессиональное мастерство по случаю Дня медицинского работника
    Президент Украины Петр Порошенко вручает награду за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, высокое профессиональное мастерство по случаю Дня медицинского работника.
    УНИАН
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией.
    Украинское фото
    Мэр Киева Виталий Кличко ознакомился с ходом ремонта на путепроводе на пересечении проспекта Победы с улицей Даниила Щербаковского у метро Нивки в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко ознакомился с ходом ремонта на путепроводе на пересечении проспекта Победы с улицей Даниила Щербаковского у метро "Нивки" в Киеве.
    УНИАН
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади в Киеве.
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    На месте взрыва в детском саде в Китае
    На месте взрыва в детском саде в Китае.
    REUTERS Aly Song
    Российский блогер Алексей Навальный на рассмотрении его апелляции по поводу 30-дневного ареста в суде Москвы
    Российский блогер Алексей Навальный на рассмотрении его апелляции по поводу 30-дневного ареста в суде Москвы.
    REUTERS Tatyana Makeyeva
    Пятничная молитва мусульман во время священного месяца Рамадан в Карачи
    Пятничная молитва мусульман во время священного месяца Рамадан в Карачи.
    REUTERS Akhtar Soomro
    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время заседания ХХ Конгресса Федерации футбола Украины в Киеве
    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время заседания ХХ Конгресса Федерации футбола Украины в Киеве.
    УНИАН
    Арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф во время международной выставки Хрупкое состояние в PinchukArtCentre в Киеве
    Арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф во время международной выставки "Хрупкое состояние" в PinchukArtCentre в Киеве.
    УНИАН

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    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек.

    Жители Львова, улица которого завалены мусором, начали бороться с проблемой самостоятельно.  "Говорите это невозможно? Вместе стали, вместе сделали!" — пишет Михаил Катрук в соцсети. Львовяне активно делятся фотографиями в социальных сетях.

    Смотрите также: Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах

    Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко, требуя выделения денег на зарплаты и стипендии в ПТУ. Люди пришли с плакатами "Нам нечего есть", "Где наши деньги?", "Обратите внимание на ПТУ", "Требуем финансирования".

    Смотрите также: "Нам нечего есть". В Одессе митингуют педагоги и студенты

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