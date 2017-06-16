Фотоитоги 16 июня: во Львове жители вышли убирать мусор, а в Одессе митингуют

Жители Львова, улица которого завалены мусором, начали бороться с проблемой самостоятельно. "Говорите это невозможно? Вместе стали, вместе сделали!" — пишет Михаил Катрук в соцсети. Львовяне активно делятся фотографиями в социальных сетях.
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Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко, требуя выделения денег на зарплаты и стипендии в ПТУ. Люди пришли с плакатами "Нам нечего есть", "Где наши деньги?", "Обратите внимание на ПТУ", "Требуем финансирования".
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