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    Фотоленты

    Украинки в Каннах. Куриленко поразила роскошным прозрачным платьем

    (обновлено: )13710
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Актриса Ольга Куриленко на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Актриса Ольга Куриленко на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Актриса Ольга Куриленко на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Photo by Arthur Mola/Invision/AP
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    AP Photo/Alastair Grant
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Photo by Arthur Mola/Invision/AP
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Photo by Arthur Mola/Invision/AP

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    Актриса Ольга Куриленко на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

    Украинская актриса Ольга Куриленко, которая уже давно стала мировой знаменитостью, покорила Канны элегантным полупрозрачным платьем.

    37-летняя актриса выбрала роскошное и нежное платье с вышивкой и камнями от известного дизайнера Elie Saab. 

    Полупрозрачная ткань давал возможность оценить стройную и подтянутую фигуру актрисы, которая в 2015 году впервые стала мамой.

    Читайте также: Каннский фестиваль набирает обороты

    Напомним, во Франции открылся в среду, 17 мая, 70-й Международный Каннский кинофестиваль. Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса

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