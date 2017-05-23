Украинки в Каннах. Куриленко поразила роскошным прозрачным платьем

Украинская актриса Ольга Куриленко, которая уже давно стала мировой знаменитостью, покорила Канны элегантным полупрозрачным платьем.

37-летняя актриса выбрала роскошное и нежное платье с вышивкой и камнями от известного дизайнера Elie Saab.

Полупрозрачная ткань давал возможность оценить стройную и подтянутую фигуру актрисы, которая в 2015 году впервые стала мамой.

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Напомним, во Франции открылся в среду, 17 мая, 70-й Международный Каннский кинофестиваль. Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса