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    Каннский фестиваль набирает обороты

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    В Канне существует строгий протокол касательно всех процедур - будь то кинопоказ, пресс-конференция или красная дорожка, а также своего рода классовая сегрегация.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
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    Тамара Ходова — Канн, для РИА Новости Украина

    На четвертый день юбилейного Каннского фестиваля очереди на кинопоказы увеличиваются в геометрической прогрессии, а на улицах невозможно протолкнуться, что не мешает знаменитостям гулять по ним во фраках и вечерних платьях. Зрители успели посмотреть пять фильмов основного конкурса.

    На Каннском фестивале освистали ленту корейского режиссера
    Канал euronews на Youtube
    На Каннском фестивале освистали ленту корейского режиссера

    Жизнь на киносмотре осложняется беспрецедентными мерами безопасности: на всех входах во Дворец фестивалей, кинорынок и на просмотры образуются гигантские очереди, которых фестиваль за все 70 лет существования еще не видел. Досмотр идет настолько тщательно и строго, что из сумок выбрасывают даже жвачку и лекарства, еду брать с собой категорически запрещено, а некоторых журналистов не допускают с техникой. После такого даже самый строгий досмотр в аэропорту покажется легкой прогулкой в погожий летний день.

    Из-за этого практически все кинопоказы задерживают на десять, а то и на пятнадцать минут, что для фестиваля, где все распланировано и идет как по часам, очень необычно.

    В Канне существует строгий протокол касательно всех процедур — будь то кинопоказ, пресс-конференция или красная дорожка, а также своего рода классовая сегрегация. Журналисты с "розовой" аккредитацией никогда не попадут в очередь с "синей", обыватели не попадут на пресс-показ, а небожители с белой аккредитацией всегда и везде пройдут первыми.

    Несмотря на это, не стоит терять надежду встретить какую-нибудь знаменитость, например, по пути в туалет. Так, в первые дни киносмотра по улочкам прогуливалась актриса Джулиана Мур, которая приехала в Канн с фильмом "Изумленный", а во Дворце фестивалей глава жюри конкурса "Особый взгляд" Ума Турман прокатилась вместе со всеми на эскалаторе в длинном белом платье.

    Также на улицах был замечен и французский писатель Фредерик Бегбедер, представлявший фильм "Идеаль". Он невозмутимо прогуливался в черном смокинге под палящим солнцем, пока перед ним бежала толпа журналистов с видеокамерами и фотоаппаратами.

    В двадцати минутах езды от Канна оскароносный мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту представил свою VR-инсталляцию "Плоть и песок" (Carne y arena), которая посвящена теме миграционного кризиса. Режиссер разрабатывал этот проект в течение четырех лет вместе со знаменитым оператором Эммануэлем Любецки, с которым Иньярриту уже сотрудничал на фильмах "Бердмен" и Выживший". Оба проекта были отмечены призами киноакадемии "Оскар".

    На Каннском фестивале освистали ленту корейского режиссера
    Канал euronews на Youtube
    На Каннском фестивале освистали ленту корейского режиссера

    На входе в авиационный ангар с рассыпанным по полу песком посетителям выдают VR-шлем и рюкзак. Надев шлем, вы оказываетесь в мексиканской пустыне Сонора на закате. Вскоре на горизонте появляются люди, которые при ближайшем рассмотрении оказываются иммигрантами — усталые и спотыкающиеся, несущие своих детей через пустыню и мрак. Вдруг в небе возникает вертолет пограничной полиции, которая приказывает иммигрантам остановиться и сдаться. Очередная попытка пересечь границу Мексики и США не удается. Инсталляция проработает в рамках фестиваля до 28 мая, а потом будет перевезена в музей Fondazione Prada в Милане.

    Инсталляция является невероятно актуальной, особенно на фоне участившихся задержаний нелегальных мигрантов в США. Так, по данным иммиграционной и таможенной полиции США, число задержаний мигрантов за нелегальный въезд в страну возросло на 150% — с начала года ведомство задержало более 10 тысяч человек, тогда как за аналогичный период прошлого года их было около четырех тысяч. Не стоит забывать и об обещании нового президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

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