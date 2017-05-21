Каннский фестиваль набирает обороты

Тамара Ходова — Канн, для РИА Новости Украина

На четвертый день юбилейного Каннского фестиваля очереди на кинопоказы увеличиваются в геометрической прогрессии, а на улицах невозможно протолкнуться, что не мешает знаменитостям гулять по ним во фраках и вечерних платьях. Зрители успели посмотреть пять фильмов основного конкурса.

Жизнь на киносмотре осложняется беспрецедентными мерами безопасности: на всех входах во Дворец фестивалей, кинорынок и на просмотры образуются гигантские очереди, которых фестиваль за все 70 лет существования еще не видел. Досмотр идет настолько тщательно и строго, что из сумок выбрасывают даже жвачку и лекарства, еду брать с собой категорически запрещено, а некоторых журналистов не допускают с техникой. После такого даже самый строгий досмотр в аэропорту покажется легкой прогулкой в погожий летний день.

Из-за этого практически все кинопоказы задерживают на десять, а то и на пятнадцать минут, что для фестиваля, где все распланировано и идет как по часам, очень необычно.

В Канне существует строгий протокол касательно всех процедур — будь то кинопоказ, пресс-конференция или красная дорожка, а также своего рода классовая сегрегация. Журналисты с "розовой" аккредитацией никогда не попадут в очередь с "синей", обыватели не попадут на пресс-показ, а небожители с белой аккредитацией всегда и везде пройдут первыми.

Несмотря на это, не стоит терять надежду встретить какую-нибудь знаменитость, например, по пути в туалет. Так, в первые дни киносмотра по улочкам прогуливалась актриса Джулиана Мур, которая приехала в Канн с фильмом "Изумленный", а во Дворце фестивалей глава жюри конкурса "Особый взгляд" Ума Турман прокатилась вместе со всеми на эскалаторе в длинном белом платье.

Также на улицах был замечен и французский писатель Фредерик Бегбедер, представлявший фильм "Идеаль". Он невозмутимо прогуливался в черном смокинге под палящим солнцем, пока перед ним бежала толпа журналистов с видеокамерами и фотоаппаратами.

В двадцати минутах езды от Канна оскароносный мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту представил свою VR-инсталляцию "Плоть и песок" (Carne y arena), которая посвящена теме миграционного кризиса. Режиссер разрабатывал этот проект в течение четырех лет вместе со знаменитым оператором Эммануэлем Любецки, с которым Иньярриту уже сотрудничал на фильмах "Бердмен" и Выживший". Оба проекта были отмечены призами киноакадемии "Оскар".

На входе в авиационный ангар с рассыпанным по полу песком посетителям выдают VR-шлем и рюкзак. Надев шлем, вы оказываетесь в мексиканской пустыне Сонора на закате. Вскоре на горизонте появляются люди, которые при ближайшем рассмотрении оказываются иммигрантами — усталые и спотыкающиеся, несущие своих детей через пустыню и мрак. Вдруг в небе возникает вертолет пограничной полиции, которая приказывает иммигрантам остановиться и сдаться. Очередная попытка пересечь границу Мексики и США не удается. Инсталляция проработает в рамках фестиваля до 28 мая, а потом будет перевезена в музей Fondazione Prada в Милане.

Инсталляция является невероятно актуальной, особенно на фоне участившихся задержаний нелегальных мигрантов в США. Так, по данным иммиграционной и таможенной полиции США, число задержаний мигрантов за нелегальный въезд в страну возросло на 150% — с начала года ведомство задержало более 10 тысяч человек, тогда как за аналогичный период прошлого года их было около четырех тысяч. Не стоит забывать и об обещании нового президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.