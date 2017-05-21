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    Фотоленты

    Порошенко почтил память жертв политических репрессий

    (обновлено: )41
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины

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    В День памяти жертв политических репрессий президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

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    Участники церемонии почтили минутой молчания память жертв политических репрессий.

    Глава государства вместе с женой возложили букеты цветов к Братской могиле, к памятному знаку польских захоронений и почтили память погибших. Президентская чета также установила лампады у Центрального монумента Мемориала.

    В церемонии памяти жертв политических репрессий также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, члены правительства, председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, представители дипломатических миссий, украинской общественности.

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