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    Общество

    Украина чтит память жертв политических репрессий

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    В Киеве траурные мероприятия с участием президента Петра Порошенко проходят в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".
    Порошенко в Национальном историко-мемориальном заповеднике Быковнянские могилы. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Украина в воскресенье, 21 мая, чтит память жертв политических репрессий.

    Президент Петр Порошенко почтил память жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Порошенко почтил память жертв политических репрессий

    В этот день в Киеве траурные мероприятия с участием президента Петра Порошенко проходят в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

    Количество похороненных в Быковнянском лесу на окраине Киева окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 до 100 тыс. человек.

    Там похоронены писатели Михаил Семенко, Майк Йохансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Лыпкивский и десятки тысяч других жертв "Большого террора".


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