Украина чтит память жертв политических репрессий

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Украина в воскресенье, 21 мая, чтит память жертв политических репрессий.

В этот день в Киеве траурные мероприятия с участием президента Петра Порошенко проходят в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Количество похороненных в Быковнянском лесу на окраине Киева окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 до 100 тыс. человек.

Там похоронены писатели Михаил Семенко, Майк Йохансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Лыпкивский и десятки тысяч других жертв "Большого террора".



