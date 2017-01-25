наверх
25.01.201720:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    Климкин: надругавшиеся над памятниками в Быковне будут наказаны

    (обновлено: )25
    Климкин осудил надругательство над украинским и польским мемориалами в Быковне: "Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вандалы, совершившие надругательство над мемориалами в Быковне, понесут ответственность.

    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    facebook.com/volodymyr.viatrovych
    Осквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве

    "Решительно осуждаю надругательство над украинским и польским мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность", — написал Климкин в Twitter.

    Также в МИД заявили, что украинские правоохранительные органы "принимают неотложные меры для расследования этого позорного поступка и привлечения виновных к ответственности".

    "Убеждены, что совместными усилиями Украина и Польша не позволят любым попыткам навредить украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

    Напомним, в поселке Быковня под Киевом неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Осквернение польского военного кладбища
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Мусор во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине