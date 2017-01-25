Климкин: надругавшиеся над памятниками в Быковне будут наказаны

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вандалы, совершившие надругательство над мемориалами в Быковне, понесут ответственность.

"Решительно осуждаю надругательство над украинским и польским мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность", — написал Климкин в Twitter.

Также в МИД заявили, что украинские правоохранительные органы "принимают неотложные меры для расследования этого позорного поступка и привлечения виновных к ответственности".

"Убеждены, что совместными усилиями Украина и Польша не позволят любым попыткам навредить украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в поселке Быковня под Киевом неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.