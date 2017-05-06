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    Фотоленты

    На месте взрыва гранаты во дворе дома в Одессе

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (33)

    1410
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    ГУ НП в Одесской области
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    ГУ НП в Одесской области
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    ГУ НП в Одесской области
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    ГУ НП в Одесской области
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    Взрыв во дворе волонтерского центра в Одессе
    ГУ НП в Одесской области

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    В 1.35 в Приморский ОП в Одессе поступило сообщение оператора спецлинии "102" о том, что во дворе дома по улице Канатная произошел взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты — взрывотехники и инспекторы кинологической службы.

    Смотрите также: Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

    По прибытию на место установлено, что неизвестный подбросил предмет, предварительно гранату РГД-5, спровоцировавший взрыв. В результате взрыва пострадавших нет, оскольчатые механические повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. С места происшествия изъяты указанное транспортное средство, металлические осколки, смывы из воронки и пусковой рычаг от запала УЗРГМ с маркировкой.

    Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного уголовного преступления.

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