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    Культура

    В Одесской области распилили последний памятник Ленину - СМИ

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (140)

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    Согласно информации СМИ, неизвестные распилили скульптура Владимира Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области.
    В Одесской области распилили последний памятник Ленину
    Думская.net

    КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. Неизвестные распилили фигуру Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области, сообщает издание  "Думская".

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    РИА Новости Украина
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    "Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно", — отмечает "Думская".

    По информации издания, уничтоженная скульптура была последним памятником Ленину в регионе.

    Ранее сотрудник пресс-службы полиции Ровенской области Любовь Гуда сообщила, что плита от снесенного ранее памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика в селе Городец, когда местные жители обрабатывали землю вокруг пьедестала.

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