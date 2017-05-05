В Одесской области распилили последний памятник Ленину - СМИ

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. Неизвестные распилили фигуру Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области, сообщает издание "Думская".

"Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно", — отмечает "Думская".

По информации издания, уничтоженная скульптура была последним памятником Ленину в регионе.

Ранее сотрудник пресс-службы полиции Ровенской области Любовь Гуда сообщила, что плита от снесенного ранее памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика в селе Городец, когда местные жители обрабатывали землю вокруг пьедестала.