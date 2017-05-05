Полиция не обнаружила бомбу на рынке "Привоз" в Одессе

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в ходе обследования территории рынка "Привоз" в Одессе, на время проверки было эвакуировано около 500 человек, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Одесской области.

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители проверяют сообщение о минировании рынка "Привоз" в Одессе.

"В ходе обследования территории рынка "Привоз" взрывных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий были эвакуированы около 500 человек", — говорится в сообщении.

В последние годы в Украине участились случаи ложных сообщений о минировании различных объектов. Полиции удалось установить личности некоторых "минеров", некоторые из них были привлечены к ответственности. В 2012 году Верховная Рада ужесточила наказание за ложные сообщения о минировании.

В соответствии с Уголовным кодексом Украины заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями карается лишением свободы на срок от 2-х до 6-ти лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенно повторно, — карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что на рынке "Привоз" произошел пожар. Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля.