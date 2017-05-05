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    Полиция не обнаружила бомбу на рынке "Привоз" в Одессе

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    По информации полиции, в ходе обследования территории рынка "Привоз" взрывных устройств обнаружено не было, во время проведения мероприятий были эвакуированы около 500 человек.
    Одесский рынок Привоз
    nikatur.com.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в ходе обследования территории рынка "Привоз" в Одессе, на время проверки было эвакуировано около 500 человек, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Одесской области.

    Пожар на Привозе в Одессе
    Канал Александра Гурова в Youtube
    Пожар на "Привозе" в Одессе

    Ранее пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители проверяют сообщение о минировании рынка "Привоз" в Одессе.

    "В ходе обследования территории рынка "Привоз" взрывных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий были эвакуированы около 500 человек", — говорится в сообщении.

    В последние годы в Украине участились случаи ложных сообщений о минировании различных объектов. Полиции удалось установить личности некоторых "минеров", некоторые из них были привлечены к ответственности. В 2012 году Верховная Рада ужесточила наказание за ложные сообщения о минировании.

    В соответствии с Уголовным кодексом Украины заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями карается лишением свободы на срок от 2-х до 6-ти лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенно повторно, — карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

    Ранее сообщалось, что на рынке "Привоз" произошел пожар. Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля.

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