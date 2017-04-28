Оптимизация через увольнение: одесские портовики митингуют против сокращения

Одесские портовики в пятницу вышли на митинг против политики нового председателя Администрации морских портов Украины Одесского филиала, который, по их данным, планирует увольнения сотрудников для оптимизации работы предприятия.

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"По мнению активистов, реформу надо начинать с урезания зарплат сотрудников АМПУ. В то время, пока портовики получают от 5 до 13 тысяч гривен, в администрации зарплаты доходят до 300 тысяч. Согласно приказу руководства, увольнять работников порта начнут с 1 мая", — пишет 7kanal.com.ua.

Отмечается, что под сокращение попадает 20% штата.