Одесса аплодисментами простилась с артистом Сергеем Олехом

Во вторник одесситы простились с известным артистом и телеведущим Сергеем Олехом, скончавшимся после продолжительной болезни. Гражданская панихида прошла у стен Еврейского культурного центра Beit grand.

Очередь из желающих отдать дань памяти Олеху протянулась до Тираспольской площади, а движение автотранспорта на время церемонии перекрыли сотрудники патрульной полиции, сообщает Думская.

Известный комик, режиссер, участник "Маски-шоу" и ведущий "Каламбура" Юрий Стыцковский назвал ушедшего одессита "лучшим лучиком солнца":

"Сложно высказать все то, что творится на душе. Этот человек всегда пытался быть душой компании, стремился к тому, чтобы всем вокруг было весело и радостно. Из нашей жизни ушел самый лучших лучик нашего солнца. Мы всегда будем вспоминать все лучшие моменты, которые мы провели вместе с тобой, Сережа".

В последний путь Олеха провожали аплодисментами.

Сергей Олех родился в Одессе 16 мая 1965 года. Окончил Одесский инженерно-строительный институт, где стал одним из лидеров студенческой команды КВН. Артист сыграл во многих художественных фильмах, театральных постановках, вел юмористические программы, любимые одесситами всех поколений: "Джентльмен шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные", "Одесса готовит обед" и "Одесса готовит базар".

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