Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Скончался лауреат Нобелевской премии по физике, советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов, сообщается на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Скончался академик Алексей Абрикосов, советский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года. Ему было 88 лет", — сообщает радиостанция со ссылкой на бывшего министра образования РФ Дмитрия Ливанова.

Абрикосов получил Нобелевскую премию совместно Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей".

Ранее сообщалось, что известный экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике Томас Шеллинг скончался в США на 96-м году жизни.