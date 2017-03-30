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    Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

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    Алексей Абрикосов получил Нобелевскую премию совместно Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей".
    Алексей Абрикосов. Архивное фото
    Полит.ру

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Скончался лауреат Нобелевской премии по физике, советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов, сообщается на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

    "Скончался академик Алексей Абрикосов, советский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года. Ему было 88 лет", — сообщает радиостанция со ссылкой на бывшего министра образования РФ Дмитрия Ливанова.

    Абрикосов получил Нобелевскую премию совместно Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей".

    Ранее сообщалось, что известный экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике Томас Шеллинг скончался в США на 96-м году жизни.

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