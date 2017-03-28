Скончалась младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро Агустина скончалась в возрасте 78 лет в Гаване, пишет газета Nuevo Herald.

"Она умерла вчера (в воскресенье) утром. Была очень больна, очень ослаблена", — сообщила изданию Хуанита Кастро, сестра Агустины, живущая в Майами (штат Флорида).

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По словам Хуаниты Кастро, ее сестра страдала осложнениями после операции в связи с переломом бедра.

elnuevoherald.com Августина Кастро

Агустина Кастро жила в Гаване вместе со своей дочерью Линой Родригес. Двое ее сыновей Анхель и Сильвио проживают в Орландо (штат Флорида). В воскресенье они прибыли на Кубу на похороны матери.