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    Фотоленты

    Сборная Украины под охраной полиции прогулялась по Загребу

    80
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine

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    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией

    В пятницу утром, в день матча отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, игроки, тренерский штаб и персонал сборной Украины совершили прогулку по Загребу, сообщает Федерация футбола Украины.

    Смотрите также: ЧМ-2018. Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

    В Загребе сейчас отличная солнечная погода, температура воздуха около 25 градусов. Игроки прошлись по центральным улочкам Старого города и вернулись в отель. Во время прогулки команду сопровождал пеший полицейский эскорт.

    Напомним, матч отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу в Загребе. Поединок команд начнется в 21.45.

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