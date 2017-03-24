В пятницу сборная Украины сыграет с хорватами в отборе ЧМ-2018

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Матч отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу в Загребе. Поединок команд начнется в 21.45.

После четырех туров лидерами группы "I" остаются хорваты с 10 очками. Второе место занимают украинцы, набравшие 8 очков.

Сборная Украины в случае победы поднимется на первую строчку в турнирной таблице. При любом другом результате украинцы могут оказаться на третьем месте, если Исландия в параллельном поединке выиграет у Косово на выезде. В случае поражения Украину может догнать Турция, если победит Финляндию на своем поле.

Напомним, главный тренер Национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что в отборочном матче на ЧМ-2018 украинцы должны делать ставку на прессинг.

Ранее сообщалось, что полиция Загреба готовится к беспорядкам на матче с Хорватия — Украина.