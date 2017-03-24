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    В пятницу сборная Украины сыграет с хорватами в отборе ЧМ-2018

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    Сборная Украины в случае победы поднимется на первую строчку в турнирной таблице. При любом другом результате украинцы могут оказаться на третьем месте, если Исландия в параллельном поединке выиграет у Косово на выезде.
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    facebook.com/ffukraine

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Матч отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу в Загребе. Поединок команд начнется в 21.45.

    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Федерация футбола Украины
    ЧМ-2018. Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

    После четырех туров лидерами группы "I" остаются хорваты с 10 очками. Второе место занимают украинцы, набравшие 8 очков.

    Сборная Украины в случае победы поднимется на первую строчку в турнирной таблице. При любом другом результате украинцы могут оказаться на третьем месте, если Исландия в параллельном поединке выиграет у Косово на выезде. В случае поражения Украину может догнать Турция, если победит Финляндию на своем поле.

    Напомним, главный тренер Национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что в отборочном матче на ЧМ-2018 украинцы должны делать ставку на прессинг.

    Ранее сообщалось, что полиция Загреба готовится к беспорядкам на матче с Хорватия — Украина.

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