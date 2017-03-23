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    Взрывы в Балаклее. Население покидает город

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (48)

    101401
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

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    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области

    Из Балаклеи, Вербовки и Яковенкового эвакуировали около 20 тысяч человек в 7-километровой зоне от эпицентра. Яковенково находится в 12 километрах от воинской части, но осколки от снарядов долетают и туда, сообщает издание Mediaport.

    "Одна из версий — это диверсия. В том числе, и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА", — сообщил министр обороны Степан Полторак.

    Полтора года назад, в декабре 2015 года, уже сообщалось о происшествии в этой воинской части. Тогда неизвестные забросили на территорию части несколько взрывоопасных предметов, пожара не было.

    Смотрите также: Взрыв боеприпасов в Балаклее. Горят здания жилых домов

    Из-за ЧП в Балаклее во всех воинских частях Харьковской области усилены меры по охране и пожарной безопасности. "Украэрорух" запретил полеты в радиусе 40 километров от арсенала.

    В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас.

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