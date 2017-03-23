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    Минобороны: интенсивность взрывов на складах в Балаклее уменьшается

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (46)

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    По словам представителя Генштаба ВС Украины Олега Грунтковского, по состоянию на 18.00 интенсивность взрывов уменьшилась, что позволяет оценить масштабы события и подготовиться к локализации последствий пожара.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Харьковской области, где произошел пожар, уменьшается, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины.

    Мощный взрыв на военных складах в Балаклее
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    Мощный взрыв на складе боеприпасов в Балаклее

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    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

    "Интенсивность взрывов на складах уменьшается… Военнослужащие ВС Украины принимают все необходимые меры по локализации чрезвычайного происшествия, которое произошло в городе Балаклея Харьковской области", — говорится в сообщении.

    Как отметил представитель Генштаба ВС Украины Олег Грунтковский, по состоянию на 18.00 интенсивность взрывов уменьшилась, что позволяет оценить масштабы события и подготовиться к локализации последствий пожара.

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