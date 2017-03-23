Минобороны: интенсивность взрывов на складах в Балаклее уменьшается

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Харьковской области, где произошел пожар, уменьшается, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

"Интенсивность взрывов на складах уменьшается… Военнослужащие ВС Украины принимают все необходимые меры по локализации чрезвычайного происшествия, которое произошло в городе Балаклея Харьковской области", — говорится в сообщении.

Как отметил представитель Генштаба ВС Украины Олег Грунтковский, по состоянию на 18.00 интенсивность взрывов уменьшилась, что позволяет оценить масштабы события и подготовиться к локализации последствий пожара.