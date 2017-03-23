Въезд в Балаклею закрыт, взрывы на складах происходят ежесекундно – спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

По факту пожара на складах в Балаклее Харьковской области открыто два уголовных производства – халатность и диверсия. Взрывы продолжаются, как и эвакуация людей.

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Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила, что уже эвакуировано около 20 тысяч человек в пятикилометровой зоне опасности.

Тушение пожара, по последней информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, пока невозможно из-за того, что боеприпасы на арсенале продолжают взрываться.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Балаклее и Харьковской области в целом, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть, на цей момент вже почали гасити пожежу?

— Розкажу, як це виглядає з відстані приблизно 6-10 кілометрів від епіцентру вибуху. З самої ночі, близько третьої години, може, трохи пізніше, в Балаклеї та в прилеглих селах, де мені довелося побувати, це Борщагівка, Яковенкове тощо відключені світло та газ. Людей почали евакуювати. В даний момент, наприклад, в Борщагівці стоять кілька пасажирських автобусів, які чекають на місцевих жителів, щоби вивезти їх. Однак кількість тих, які хочуть виїжджати на цих автобусах, вона вкрай мала. П'ять людей. Тому що всі втекли ще вночі, тобто як тільки почалися вибухи, люди схопили найнеобхідніше, і залишили свої оселі. З періодичністю в 10 хвилин відбувається дуже потужна детонація. І щосекунди чути менші потужні вибухи. Над військовим арсеналом видно до неба просто стовп диму. Відчутно запах в селищі Борщівка, це на відстані близько шести кілометрів. Розриви чутно дуже добре. І навіть фізично відчувається вибухова хвиля.

Наскільки масштабні руйнування в самій Балаклії і в прилеглих містах і селах?

— Дорога в Балаклію перекрита з боку Ростовської траси. В Балаклію можна в'їхати тільки, знову повертаючись до Харкова і через Зміїв. Тобто я не зміг потрапити в Балаклію. Встановлені блокпости, нікого не пропускають. Тільки випускають.

Постраждалі і загиблі серед жителів є? Або серед персоналу?

— Питали ми всіх людей, немає інформації про постраждалих. Навіть чуток про це немає. Тому що всі, як тільки почало вибухати, покинули домівки, залишається дуже мало людей. Тобто пусті, абсолютно порожні вулиці.

Люди самі виїжджають чи евакуація організована?

— І так, і так. Найперше вночі люди покинули, як тільки почало вибухати, свої оселі самостійно. Дуже багато людей спочатку стояло на трасі, зараз вони роз'їхалися. Однак сказали, що вивезли достатньо багато людей із самої Балаклеї, з сіл прилеглих евакуація також організована. Однак вона менш ефективна, тому що до цього часу люди вже покинули свої оселі.

Повідомляється, що нібито очевидці чули звуки літального апарату над військовим арсеналом незадовго до вибухів. Вам відомо щось про це?

— Це тільки чутки. Я не можу про це нічого сказати, на жаль.

Ранее глава Змеевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.