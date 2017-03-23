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    Взрыв боеприпасов в Балаклее. Горят здания жилых домов

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (45)

    353181
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    REUTERS Alexander Sadovoy
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    УНИАН
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    УНИАН
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    УНИАН
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    УНИАН
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    REUTERS Alexander Sadovoy
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    facebook.com/MNS.GOV.UA

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    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее

    Жилой пятиэтажный дом горит в городе Балаклея Харьковской области, где в результате пожара на складе с боеприпасами детонируют снаряды, сообщает интернет-издание "Сегодня" со ссылкой на очевидцев.

    "В Балаклее горит жилой пятиэтажный дом… Как стало известно, здание расположено у артиллерийских складов на территории военной базы. По словам одного из собеседников, пожарные не могут попасть на территорию базы", — пишет издание.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 19 тысяч человек уже переместили.

    По данным полиции, ранения получила женщина. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Ранее Минобороны заявляло, что пожаром охвачена треть площади склада, однако позже сообщило об увеличении площади. Власти Украины резервируют 3 тыс мест в отелях для живущих у горящего склада боеприпасов.

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