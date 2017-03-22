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    Международная выставка цветов - Flower Expo Ukraine 2017

    (обновлено: )63
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017

    В Киеве проходит Международная специализированная выставка по цветочному бизнесу, садоводству, ландшафтному дизайну, флористике, муниципальному озеленению — Flower Expo Ukraine. 

    В этом году выставка проводится в 11 раз. За годы проведения Flower Expo Ukraine стало одним из ведущих мероприятий в секторе цветоводства и садоводства в Восточной Европе. Посмотреть на уникальные растения приезжают не только со всей Украины, но и стран СНГ и Восточной Европы.

    Накануне на Flower Expo Ukraine 2017 цветочная компания из Голландии представила уникальный сорт тюльпанов, посвященный украинской певице Джамале.

    Смотрите также: В Японии на пять дней раньше обычного зацвела сакура

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