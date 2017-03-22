Международная выставка цветов - Flower Expo Ukraine 2017

В Киеве проходит Международная специализированная выставка по цветочному бизнесу, садоводству, ландшафтному дизайну, флористике, муниципальному озеленению — Flower Expo Ukraine.

В этом году выставка проводится в 11 раз. За годы проведения Flower Expo Ukraine стало одним из ведущих мероприятий в секторе цветоводства и садоводства в Восточной Европе. Посмотреть на уникальные растения приезжают не только со всей Украины, но и стран СНГ и Восточной Европы.

Накануне на Flower Expo Ukraine 2017 цветочная компания из Голландии представила уникальный сорт тюльпанов, посвященный украинской певице Джамале.

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