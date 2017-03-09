наверх
09.03.201717:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.51- 0.11
  • USD26.96- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Самая престижная выставка собак в мире "Crufts Dog Show" в Великобритании

    (обновлено: )13
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    REUTERS Darren Staples
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    REUTERS Darren Staples
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    REUTERS Darren Staples
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    REUTERS Darren Staples
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    OLI SCARFF / AFP
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    REUTERS Darren Staples
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    OLI SCARFF / AFP
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    REUTERS Darren Staples
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире
    OLI SCARFF / AFP

    Рекомендуем

    Киев чествует КобзаряКиев чествует Кобзаря16:18 09.03.2017
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют КобзаряШевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря13:14 09.03.2017
    В холдинге Виктора Пинчука устроили странную фотосессию в стиле стим-панкСтимпанк к 8 Марта: женское лицо украинских заводов12:58 09.03.2017
    Фестиваль красок в ИндииВода и грязь: масштабный фестиваль красок в Индии10:47 09.03.2017
    Скала Лазурное окно до обрушенияУникальная скала "Лазурное окно" из "Игры престолов" обрушилась на Мальте02:48 09.03.2017
    Расстрел авто в КиевеРасстрел отца с детьми в Киеве: СМИ назвали имя убитого бизнесмена22:31 08.03.2017
    В Киеве проходит марш феминистокКиевский марш феминисток "Нет насилию всех форматов"13:20 08.03.2017
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате МиссисипиПоезд протаранил пассажирский автобус в США. Кадры с места ЧП05:19 08.03.2017
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле УманиКилометровые заторы. Перекрытие трассы Киев - Одесса02:17 08.03.2017
    Все фотоленты
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в мире

    Выставка КРАФТ "Crufts Dog Show", которая традиционно проходит весной в английском Бирмингеме, самое известное и самое престижное кинологическое мероприятие в мире, которому уже более ста лет. Она длится четыре дня и открывает двери для собак ограниченного числа пород, признанных Английским Кеннел-клубом.

    Кроме того, для того чтобы попасть на "Crufts Dog Show", необходимо успешно выступить на квалификационном шоу либо закрыть титул Интерчемпиона в системе FCI.

    Читайте также: Зоозащитники о бездомных животных: улицы Киева залиты кровью

    Ранее сообщалось, что в Киеве прошла международная выставка породистых кошек, в которой приняли участие более 220 котов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки