Самая престижная выставка собак в мире "Crufts Dog Show" в Великобритании

Выставка КРАФТ "Crufts Dog Show", которая традиционно проходит весной в английском Бирмингеме, самое известное и самое престижное кинологическое мероприятие в мире, которому уже более ста лет. Она длится четыре дня и открывает двери для собак ограниченного числа пород, признанных Английским Кеннел-клубом.

Кроме того, для того чтобы попасть на "Crufts Dog Show", необходимо успешно выступить на квалификационном шоу либо закрыть титул Интерчемпиона в системе FCI.

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Ранее сообщалось, что в Киеве прошла международная выставка породистых кошек, в которой приняли участие более 220 котов.