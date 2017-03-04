Международная выставка породистых кошек в Киеве

В Киеве прошла международная выставка породистых кошек, в которой приняли участие более 220 котов.

"В этой выставке принимают участие более 220 экспонентов, так как под одной выставочным номером может выставляться одно животное, а может выставляться целое семейство — несколько котят, 19 пород, приехавших из Украины, Беларуси и Молдовы", — сказала пресс-секретарь выставки Лариса Гарматюк.

Смотрите также: Повторное открытие разгромленной выставки Чичкана в Киеве

Судят участников судьи международной категории из Чехии, Польши и Финляндии.

"Традиционно у нас представлены экзотические персидские, британские, бенгальские, сибирские, бурманские, абиссинская, сомалийские, сиамские и ориентальные кошки", — сказала Гарматюк, передает УНН.

Вместе с тем, по ее словам, на сегодняшний выставке широко представлены коты девон-рексы и корниш-рексы.

"Из редких представлены сомалийская, сингапура — это миниатюрная кошка, представлены норвежские лесные, у нас единственный питомник в Украине, рэгдоллы — это "кошка-тропическая кукла", в Украине их пока мало", — добавила Гарматюк.

Также она сообщила, что в выставке приняли участие более 40 представителей породы мейн-кун.

"Можно сказать, что эта порода кошек сейчас популярна", — уточнила Гарматюк.