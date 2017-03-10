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    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве

    (обновлено: )14
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН
    Международная выставка мототехники Мотобайк 2017 в Киеве
    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве
    УНИАН

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    Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве

    В Киеве открылась специализированная выставка мототехники и экипировки – "Мотобайк 2017", которая считается самой большой в стране.  Сообщается, что на выставке можно найти велосипеды от нескольких тысяч гривен до сотен. А стоимость некоторых байков превышает цену автомобилей представительского класса.

    Традиционно свои новинки представили Yamaha, KTM, BMW, Honda, Ducati.

    Смотрите также фотоленту: Лучшие девушки Женевского автосалона 2017

    Напомним, в Швейцарии с 9 по 19 марта проходит одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу традиционно проходит каждый год и в 2017 году состоится уже в 87-й раз. Сообщается, что на автосалоне будут представлены около 900 новый автомобилей.

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