Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве

В Киеве открылась специализированная выставка мототехники и экипировки – "Мотобайк 2017", которая считается самой большой в стране. Сообщается, что на выставке можно найти велосипеды от нескольких тысяч гривен до сотен. А стоимость некоторых байков превышает цену автомобилей представительского класса.

Традиционно свои новинки представили Yamaha, KTM, BMW, Honda, Ducati.

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Напомним, в Швейцарии с 9 по 19 марта проходит одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу традиционно проходит каждый год и в 2017 году состоится уже в 87-й раз. Сообщается, что на автосалоне будут представлены около 900 новый автомобилей.