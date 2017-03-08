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    Фотоленты

    Километровые заторы. Перекрытие трассы Киев - Одесса

    (обновлено: )50
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса в районе Уманского КПП
    Перекрытие трассы Киев - Одесса в районе Уманского КПП
    Блокирование трассы Киев - Одесса. Взвешивание грузовиков
    Блокирование трассы Киев - Одесса. Взвешивание грузовиков
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Facebook Оксаны Корсак
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Facebook Оксаны Корсак
    Перекрытие трассы Киев - Одесса в районе Уманского КПП
    Перекрытие трассы Киев - Одесса в районе Уманского КПП
    Facebook Руслана Форостяк
    Перекрытие трассы Киев - Одесса в районе Уманского КПП
    Перекрытие трассы Киев - Одесса в районе Уманского КПП
    Facebook Руслана Форостяк
    Блокирование трассы Киев - Одесса. Взвешивание грузовиков
    Блокирование трассы Киев - Одесса. Взвешивание грузовиков
    Facebook Михаила Ноняка
    Блокирование трассы Киев - Одесса. Взвешивание грузовиков
    Блокирование трассы Киев - Одесса. Взвешивание грузовиков
    Facebook Михаила Ноняка
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Facebook Оксаны Корсак
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Facebook Оксаны Корсак

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    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани

    Во вторник, 7 марта, водители грузовых автомобилей заблокировали трассу М-05 Киев — Одесса в районе Умани Черкасской области в обе стороны.

    Участники акции ходили по пешеходному переходу. По данным полиции, около 12.00 водители грузовых автомобилей заблокировали Одесскую трассу с требованием установить весы.

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    "Сначала они пропускали все автомобили, кроме грузовых, однако образовался такой затор, что там никто не может проехать", — уточнили позже в полиции.

    Для ведения переговоров на место отправился начальник управления Нацполиции Черкасской области, работает следственно-оперативная группа.

    "По состоянию на 18:30 движение разблокирован, ждем УТБ с весами. Водители за сохранение дорог, путем установления ГВК по всей стране, но правила для всех одинаковые должны быть", – сообщила общественный активист Оксана Корсак.

    В свою очередь глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпека") Михаил Ноняк сообщил, что "несколько десятков добропорядочных водителей заблокировали движение нескольких грузовиков, которые по их мнению, ехали со значительным перегрузом".

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    "Дождавшись работников УТБ которые установили ГВК (габаритно-весовой контроль — Ред.) и начали взвешивать автомобили нарушителей, после чего эти подозрения подтвердились", — написал Ноняк на своей странице в Facebook.

    Он также добавил, что "Укртрансбезпека" объявила тендер на закупку 78 передвижных ГВК.

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