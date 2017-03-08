Километровые заторы. Перекрытие трассы Киев - Одесса

Во вторник, 7 марта, водители грузовых автомобилей заблокировали трассу М-05 Киев — Одесса в районе Умани Черкасской области в обе стороны.

Участники акции ходили по пешеходному переходу. По данным полиции, около 12.00 водители грузовых автомобилей заблокировали Одесскую трассу с требованием установить весы.

"Сначала они пропускали все автомобили, кроме грузовых, однако образовался такой затор, что там никто не может проехать", — уточнили позже в полиции.

Для ведения переговоров на место отправился начальник управления Нацполиции Черкасской области, работает следственно-оперативная группа.

"По состоянию на 18:30 движение разблокирован, ждем УТБ с весами. Водители за сохранение дорог, путем установления ГВК по всей стране, но правила для всех одинаковые должны быть", – сообщила общественный активист Оксана Корсак.

В свою очередь глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпека") Михаил Ноняк сообщил, что "несколько десятков добропорядочных водителей заблокировали движение нескольких грузовиков, которые по их мнению, ехали со значительным перегрузом".

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"Дождавшись работников УТБ которые установили ГВК (габаритно-весовой контроль — Ред.) и начали взвешивать автомобили нарушителей, после чего эти подозрения подтвердились", — написал Ноняк на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что "Укртрансбезпека" объявила тендер на закупку 78 передвижных ГВК.