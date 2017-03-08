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    "Гори в аду!". "Альфа-Банка"в Одессе облили краской и заклеили листовками

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    Активисты облили ярко-красной краской банковский фасад, а у входа расклеили листовки антироссийского содержания. Досталось от раликалов и главе НБУ Валерии Гонтаревой.
    Нападение на Альфа-Банк в Одессе
    Facebook Виктора Аксанюка

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В центре Одессы во вторник активисты облили краской вход в отделение "Альфа-Банка", передает "Думская".

    Инцидент произошел около 16.30 на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской.

    Facebook Виктора Аксанюка
    Нападение на "Альфа-Банк" в Одессе

    Активисты облили ярко-красной краской банковский фасад, а у входа расклеили листовки антироссийского содержания, в которых, в частности, содержался призыв к клиентам финучреждения срочно забирать свои вклады.

    Также досталось от раликалов и главе НБУ Валерии Гонтаревой, которую обвинили в пособничестве терроризму. 

    Facebook Виктора Аксанюка
    Нападение на "Альфа-Банк" в Одессе

    На месте происшествия прибыли полицейские и сотрудники охранного подразделения.

    Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальный банк Украины отреагировать на заявление российского "Сбербанка" о начале приема документов самопровозглашенных ЛДНР и прекратить его деятельность в Украине.

    Смотрите также: Погром в офисе "Альфа-банка" в Киеве

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