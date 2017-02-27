наверх
28.02.201700:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (4)

    22910
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Данил Величко
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Sviatoslav Amelin
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Barannikov Kostiantyn
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Факты
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Факты
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Данил Величко

    Рекомендуем

    Продюсер мюзикла Ла-ла Ленд Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации Лучший фильм кинолентой Лунный свет рядом с актером Уорреном БиттиФотоитоги 27 февраля: конфуз на "Оскаре", обстрел Авдеевки и Порошенко с пиццей18:42 27.02.2017
    Фотожабы на премию ОскарСкандал на вручении "Оскара": лучшие фотожабы17:00 27.02.2017
    Ямы на дорогах в ШацкеНет дорог, нет и бездорожья: опубликованы фото ям на трассах16:11 27.02.2017
    Обладательница Оскара за лучшую женскую роль Эмма СтоунНаряды знаменитостей на церемонии вручения премии "Оскар"14:37 27.02.2017
    Прощание с актером Алексеем Петренко в Доме киноЦеремония прощания с Алексеем Петренко12:38 27.02.2017
    Продюсер мюзикла Ла-ла Ленд Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации Лучший фильм кинолентой Лунный свет рядом с актером Уорреном Битти"Оскар-2017": исторический конфуз и победители10:25 27.02.2017
    Горящие после обстрела дома АвдеевкиГорящие после обстрела дома Авдеевки01:39 27.02.2017
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в КиевеМарш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве22:14 26.02.2017
    Марш памяти Бориса НемцоваШествие в память Бориса Немцова в Москве17:58 26.02.2017
    Все фотоленты
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе

    Часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева, сообщает сайт телеканала ICTV. Инцидент произошел около 20.30.

    Читайте также: Эксперт о причинах выросшей статистики пожаров в Киеве

    "Мост понемногу сыплется. Однако под ним продолжают стоять машины. Обвал задел одну машину. Среди людей пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    По данным телеканала, на месте ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.

    В свою очередь телеканал "112 Украина" сообщает, что на место прибыл мэр города Виталий Кличко. Он заявил, что мост мог обвалиться в результате нарушения норм эксплуатации.

    "Аварийным он (мост – ред.) не признан… но мы видим, что он устал от времени с одной стороны, с другой стороны были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы (малые архитектурные формы, ларьки – прим.ред), где был пожар в этом месте", — сказал Кличко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки