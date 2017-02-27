В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки

Часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева, сообщает сайт телеканала ICTV. Инцидент произошел около 20.30.

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"Мост понемногу сыплется. Однако под ним продолжают стоять машины. Обвал задел одну машину. Среди людей пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на месте ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.

В свою очередь телеканал "112 Украина" сообщает, что на место прибыл мэр города Виталий Кличко. Он заявил, что мост мог обвалиться в результате нарушения норм эксплуатации.

"Аварийным он (мост – ред.) не признан… но мы видим, что он устал от времени с одной стороны, с другой стороны были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы (малые архитектурные формы, ларьки – прим.ред), где был пожар в этом месте", — сказал Кличко.