Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии

В Румынии в течение нескольких дней подряд проходят масштабные протесты против принятия кабмином поправок в Уголовный кодекс и постановления об амнистии. Самый крупный митинг состоялся в воскресенье, несмотря на то, что правительство пошло на уступки манифестантам и отказалось от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Воскресный протест пресса называет самым масштабным за последние 25 лет. Люди требуют отставки правительства.

"Приоритет на сегодняшний день – подготовка и поддержка бюджета в парламенте, также мы хотим представить на публичное обсуждение законопроект, как и было объявлено вчера на заседании правительства", — сказал Иордаке, которого цитирует агентство Mediafax.

Как отмечает телеканал Digi24, по словам министра, законопроект по изменению Уголовного кодекса включит все положения и все решения Конституционного суда по тем статьям, которые были объявлены неконституционными. "В постановлении и законопроекте можно будет найти все те статьи, которые были объявлены неконституционными", — отметил Иорадке.

Министр подчеркнул, что "до того, как пойти с этим проектом дальше, все специалисты могут высказать свою точку зрения. Согласно закону, проект будет находиться на обсуждении 30 дней".