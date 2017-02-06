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    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии

    (обновлено: )35
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Daniel MIHAILESCU / AFP
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Daniel MIHAILESCU / AFP
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Daniel MIHAILESCU / AFP
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Daniel MIHAILESCU / AFP
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Inquam Photos/Adriana Neagoe/via REUTERS
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    REUTERS/Stoyan Nenov
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Inquam Photos/Adriana Neagoe/via REUTERS
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    REUTERS/Alex Fraser

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    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии

    В Румынии в течение нескольких дней подряд проходят масштабные протесты против принятия кабмином поправок в Уголовный кодекс и постановления об амнистии. Самый крупный митинг состоялся в воскресенье, несмотря на то, что правительство пошло на уступки манифестантам и отказалось от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Воскресный протест пресса называет самым масштабным за последние 25 лет. Люди требуют отставки правительства.

    Сотни тысяч протестующих требуют отставку правительства в Румынии. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Массовые протесты за отставку правительства в Румынии

    "Приоритет на сегодняшний день – подготовка и поддержка бюджета в парламенте, также мы хотим представить на публичное обсуждение законопроект, как и было объявлено вчера на заседании правительства", — сказал Иордаке, которого цитирует агентство Mediafax.

    Как отмечает телеканал Digi24, по словам министра, законопроект по изменению Уголовного кодекса включит все положения и все решения Конституционного суда по тем статьям, которые были объявлены неконституционными. "В постановлении и законопроекте можно будет найти все те статьи, которые были объявлены неконституционными", — отметил Иорадке.

    Министр подчеркнул, что "до того, как пойти с этим проектом дальше, все специалисты могут высказать свою точку зрения. Согласно закону, проект будет находиться на обсуждении 30 дней".

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