В Киеве почтили память Героев Крут

В воскресенье президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты, сообщается на сайте главы государства.

Президент с супругой возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены студенты. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Сообщается, что в мероприятиях также приняли участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета Министров, а также мэр Киева Виталий Кличко.

В обращении к украинскому народу Петр Порошенко отметил, что героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории — прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

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