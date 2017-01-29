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    Фотоленты

    В Киеве почтили память Героев Крут

    (обновлено: )1801
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    УНИАН
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    УНИАН
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    УНИАН
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    УНИАН
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут
    Сайт президента Украины

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    В воскресенье президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты, сообщается на сайте главы государства.

    Президент с супругой возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены студенты. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

    Сообщается, что в мероприятиях также приняли участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета Министров, а также мэр Киева Виталий Кличко.

    В обращении к украинскому народу Петр Порошенко отметил, что героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории — прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

    Смотрите также: Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне

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