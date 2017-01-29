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    Киев

    Порошенко с супругой почтили память Героев Крут

    (обновлено: )3703
    Президент с супругой возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены студенты. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты, сообщается на сайте главы государства.

    В Одессе в честь Героев Крут патриотические организации провели шествие
    Думская.net
    Патриотическое шествие в Одессе в честь Героев Крут

    Президент с супругой возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены студенты. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

    Сообщается, что в мероприятиях также приняли участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета Министров, а также мэр Киева Виталий Кличко.

    В обращении к украинскому народу Петр Порошенко отметил, что героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории — прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память героев Крут

    Напомним, бой под Крутами произошел 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты (130 км к северо-востоку от Киева, 18 км восточнее Нежина) между отрядом советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва и вооружёнными формированиями УНР, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву.

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