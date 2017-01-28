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    Киев

    Порошенко в воскресенье почтит память Героев Крут

    (обновлено: )2202
    Согласно информации, торжественная церемония возложения цветов к памятному Кресту Героям Крут начнется 29 января в 11:30 на площади Андрея Первозванного в Киеве.
    Участие Президента Петра Порошенко в мероприятиях, посвященных Дню памяти Героев Крут
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 29 января, примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятному Кресту Героям Крут.

    В Одессе в честь Героев Крут патриотические организации провели шествие
    Думская.net
    Патриотическое шествие в Одессе в честь Героев Крут

    Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    Согласно сообщению, торжественная церемония начнется 29 января в 11:30 на площади Андрея Первозванного в Киеве.

    Напомним, бой под Крутами произошел 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты (130 км к северо-востоку от Киева, 18 км восточнее Нежина) между отрядом советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва и вооружёнными формированиями УНР, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву.

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