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Рождество в столице: киевляне спасаются от мороза

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Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия (45)

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    В воскресенье в Украине сохранятся сложные погодные условия. Как сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook, ожидаются сильные снегопады и метели.

    Рождественское шествие в Киеве
    Канал Стаса Козлюка в Youtube
    ВИДЕО. В центре Киева прошло рождественское шествие

    "Восьмого января сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, снежные заносы, местами порывы северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

    В частности, в Киеве 8 января ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью — 16-18 градусов мороза, днем — около 10 градусов мороза.

    В субботу, 7 декабря, в Киеве, несмотря на снегопад и сильный мороз, прошло традиционное рождественское шествие с вертепом, колядками и праздничной атрибутикой.

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    Ранее сообщалось, что в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики повысят температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.

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