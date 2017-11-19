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    Киев

    В Киеве солдаты-срочники ограбили мужчину

    (обновлено: )9901
    Два солдата-срочника ограбили мужчину на рынке "100-метровка", что на Святошино. Полиция прибыла вовремя и поймала преступников.
    В Киеве солдаты-срочники ограбили мужчину
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В субботу в Киеве солдаты-срочники одной из воинских частей ограбили мужчину, сообщает в Facebook "Киев оперативный".

    Отмечается, что примерно в 23:40 на рынке "100-метровка", что на Святошино, двое молодых людей подошли к мужчине, который направлялся домой. Один из них засунул руку к себе в карман, сказал, что у него там пистолет и приказал отдать браслет. Мужчина отдал требуемую вещь, после чего сразу позвонил в полицию.

    "Через несколько минут на месте уже было два экипажа патрульной полиции. Один из экипажей заехал со стороны проспекта Победы, второй – сразу поехал под путепровод. В результате слаженной работы экипажей нападавшие были задержаны. Заявитель их опознал, браслет оказался у одного из них", — говорится в сообщении.

    Как выяснилось позже, оба злоумышленника — солдаты-срочники из воинской части #3066 г.Киева.

    Оформляла следственно-оперативная группа, на место также вызвали военную прокуратуру.

    Напомним, 18 ноября в Голосеевском районе Киева мужчина ограбил храм. 

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