В Киеве солдаты-срочники ограбили мужчину

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В субботу в Киеве солдаты-срочники одной из воинских частей ограбили мужчину, сообщает в Facebook "Киев оперативный".

Отмечается, что примерно в 23:40 на рынке "100-метровка", что на Святошино, двое молодых людей подошли к мужчине, который направлялся домой. Один из них засунул руку к себе в карман, сказал, что у него там пистолет и приказал отдать браслет. Мужчина отдал требуемую вещь, после чего сразу позвонил в полицию.

"Через несколько минут на месте уже было два экипажа патрульной полиции. Один из экипажей заехал со стороны проспекта Победы, второй – сразу поехал под путепровод. В результате слаженной работы экипажей нападавшие были задержаны. Заявитель их опознал, браслет оказался у одного из них", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, оба злоумышленника — солдаты-срочники из воинской части #3066 г.Киева.

Оформляла следственно-оперативная группа, на место также вызвали военную прокуратуру.

Напомним, 18 ноября в Голосеевском районе Киева мужчина ограбил храм.