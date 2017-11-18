наверх
18.11.201709:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Ничего святого. В Киеве мужчина ограбил церковь

    (обновлено: )26
    Сообщается, что злоумышленник проник через окно, взял две иконы, разбил стекло в них и забрал все украшения, которые там были.
    На месте ограбления
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.  В Голосеевском районе Киева мужчина ограбил храм.

    "Анатолий Викторович — преступник со стажем. Этой ночью, Анатолий решил ограбить церковь, которая находится на территории детской поликлиники на улице Голосеевская. Он проник через окно, взял две иконы, разбил стекло в них и забрал все украшения, которые там были. На выходе его уже ждал наряд группы задержания Управление полиции охраны в Киеве. Задержанный признался, что преступление планировал — за день до этого он уже заходил в церковь и наметил то, что хочет украсть", — сообщает подробности Киев Оперативный.

    Киев Оперативный
    Мужчина, который ограбил храм
    Киев Оперативный
    Награбленное из храма

    При оформлении выяснилось, что мужчина находится в розыске за правоохранительными органами Хмельницкого (имеет 5 похожих эпизодов) и ранее уже отбывал наказание за аналогичные преступления.

    Ранее сообщалось, что неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области.

    Читайте также: Под корень. Что стоит за атаками на УПЦ МП

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Польско-украинские переговоры о снятии моратория на эксгумацию
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор