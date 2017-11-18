Ничего святого. В Киеве мужчина ограбил церковь

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева мужчина ограбил храм.

"Анатолий Викторович — преступник со стажем. Этой ночью, Анатолий решил ограбить церковь, которая находится на территории детской поликлиники на улице Голосеевская. Он проник через окно, взял две иконы, разбил стекло в них и забрал все украшения, которые там были. На выходе его уже ждал наряд группы задержания Управление полиции охраны в Киеве. Задержанный признался, что преступление планировал — за день до этого он уже заходил в церковь и наметил то, что хочет украсть", — сообщает подробности Киев Оперативный.

Киев Оперативный Мужчина, который ограбил храм

Киев Оперативный Награбленное из храма

При оформлении выяснилось, что мужчина находится в розыске за правоохранительными органами Хмельницкого (имеет 5 похожих эпизодов) и ранее уже отбывал наказание за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области.

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