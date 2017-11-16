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    Киев

    Новое дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины отобрали 3 млн грн

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    Нападение было совершено в среду, около 11 утра, возле отделения банка на проспекте Победы. Трое неизвестных в балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали сумку с 3 миллионами гривен.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и украли у него 3 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные столичной полиции.

    Ограбление в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Oboz. TV
    Дерзкое ограбление в Киеве. Трое в масках отобрали сумку со $100 тыс

    Нападение было совершено в среду, около 11 утра, возле отделения банка на проспекте Победы. Трое неизвестных в балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали сумку с 3 миллионами гривен.

    Как стало известно, деньги не принадлежали потерпевшему, а были собственностью другого гражданина.

    Неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat. Полиция открыла уголовное производство по ст.187 УК (разбой).

    Напомним, 14 ноября у входа в помещение автосалона по проспекту Степана Бандеры в Киеве злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку со $100 тыс. Позже преступников задержали.

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