Новое дерзкое ограбление в Киеве: у мужчины отобрали 3 млн грн

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и украли у него 3 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные столичной полиции.

Нападение было совершено в среду, около 11 утра, возле отделения банка на проспекте Победы. Трое неизвестных в балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали сумку с 3 миллионами гривен.

Как стало известно, деньги не принадлежали потерпевшему, а были собственностью другого гражданина.

Неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat. Полиция открыла уголовное производство по ст.187 УК (разбой).

Напомним, 14 ноября у входа в помещение автосалона по проспекту Степана Бандеры в Киеве злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку со $100 тыс. Позже преступников задержали.