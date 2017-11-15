Задержаны "грузинские гастролеры", ограбившие киевлян на 100 тысяч долларов

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве задержаны пять граждан Грузии, которые ограбили супружескую пару, забрав сумку со 100 тысячами долларов.

Об этом 15 ноября в своем Facebook сообщил Руководитель Управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, при задержании оперативники и спецназ "не слишком церемонились". Крищенко называет задержанных "группа очередных грузинских гастролеров. Не политических, криминальных".

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"Вчера оперативники задержали циничных разбойников: пятеро граждан Грузии с применением оружия и насилия отобрали у супругов сумку с крупной суммой. Когда они били женщину и ломали руку мужчине, никто из них даже подумать не мог, что через час окажутся в наручниках".

Фото Facebook Андрея Крищенко Грабители, задержанные в Киеве

Грабители задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, у них изъято оружие, машины, на которых они совершали преступления, балаклавы, одежда и мобильные телефоны.

Фото Facebook Андрея Крищенко Грабители, задержанные в Киеве

По словам Крищенко, банда причастна к трем аналогичным преступлениям.