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    Задержаны "грузинские гастролеры", ограбившие киевлян на 100 тысяч долларов

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    Руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил о раскрытии резонансного ограбления.
    Грабители, задержанные в Киеве
    Фото Facebook Андрей Крищенко

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве задержаны пять граждан Грузии, которые ограбили супружескую пару, забрав сумку со 100 тысячами долларов.

    Об этом 15 ноября в своем Facebook сообщил Руководитель Управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

    По его словам, при задержании оперативники и спецназ "не слишком церемонились". Крищенко называет задержанных "группа очередных грузинских гастролеров. Не политических, криминальных".

    Смотрите также: Дерзкое ограбление в Киеве. Трое в масках отобрали сумку со $100 тыс

    "Вчера оперативники задержали циничных разбойников: пятеро граждан Грузии с применением оружия и насилия отобрали у супругов сумку с крупной суммой. Когда они били женщину и ломали руку мужчине, никто из них даже подумать не мог, что через час окажутся в наручниках".

    Фото Facebook Андрея Крищенко
    Грабители, задержанные в Киеве

    Грабители  задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, у них изъято оружие, машины, на которых они совершали преступления, балаклавы, одежда и мобильные телефоны.

    Фото Facebook Андрея Крищенко
    Грабители, задержанные в Киеве

    По словам Крищенко, банда причастна к трем аналогичным преступлениям.

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