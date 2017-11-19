В Киеве пылал склад лакокрасочных изделий

ГСЧС

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на 19 ноября горело складское здание на ул. Стеценко, 30, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар возник в 1-этажном металлическом складском здании (лакокрасочных изделий) размером 7х30 м, с угрозой распространения огня на рядом расположенное 3-этажное административное здание", – говорится в сообщении.

Вскоре пожар на площади 200 кв. м был локализован и ликвидирован.

ГСЧС В Киеве произошел сильный пожар на складе лакокрасочных изделий

Удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящее административное здание.

На месте происшествия работало 19 единиц основной и специальной техники и 72 человека личного состава Киевского гарнизона.

Сейчас причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

Напомним, 15 ноября масштабный пожар произошел на улице Панаса Мирного в Печерском районе Киева — горел многоэтажный жилой дом.