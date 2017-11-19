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    Киев

    В Киеве пылал склад лакокрасочных изделий

    (обновлено: )41
    По данным спасателей, была угроза распространения огня на рядом стоящее административное здание. Однако пожарным удалось справиться с огнем.
    В Киеве произошел сильный пожар на складе лакокрасочных изделий
    ГСЧС

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на 19 ноября горело складское здание на ул. Стеценко, 30, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "Пожар возник в 1-этажном металлическом складском здании (лакокрасочных изделий) размером 7х30 м, с угрозой распространения огня на рядом расположенное 3-этажное административное здание", – говорится в сообщении.

    Вскоре пожар на площади 200 кв. м был локализован и ликвидирован.

    ГСЧС
    В Киеве произошел сильный пожар на складе лакокрасочных изделий

    Удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящее административное здание.

    На месте происшествия работало 19 единиц основной и специальной техники и 72 человека личного состава Киевского гарнизона.

    Сейчас причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

    Напомним, 15 ноября масштабный пожар произошел на улице Панаса Мирного в Печерском районе Киева — горел многоэтажный жилой дом.

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