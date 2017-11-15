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    Общество

    Пожар в Одессе. Директора лагеря отпустили под залог

    (обновлено: )14
    Прокуратура категорически не согласна с решением суда об определении директору лагеря "Виктория" залога и готовит апелляционную жалобу.
    Избрание меры пресечения директору детского лагеря Виктория
    reporter.od.ua

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы продлил арест подозреваемому — директору детского лагеря "Виктория", но наряду с этим определил залог в сумме 128 тыс грн, сообщает прокуратура области.

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    В настоящее время залог подозреваем внесен.

    Прокуратура напоминает, что два месяца назад Киевским районным судом Одессы по ходатайству прокуратуры подозреваемому определена мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Это решение суда первой инстанции оставлено в силе апелляционным судом Одесской области при рассмотрении жалобы стороны защиты, учитывая, что инкриминируемые подозреваемому действия привели к гибели людей.

    Прокуратура Одесской области категорически не согласна с указанным решением районного суда и уже готовит апелляционную жалобу.

    В связи с этим прокуратура и в дальнейшем будет настаивать на определении директору лагеря меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, учитывая тяжесть вызванных преступлением последствий — гибели трех малолетних детей.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

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