КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в полицию сообщили о "минировании" 6 ТРЦ, два вокзала, две станции метро, гостиницу и телеканал, сообщается на сайте полиции Киева.

По данным СМИ, "заминировали": ТРЦ "Украина", "Dream Town 1, 2", "Алладин", "Атмосфера", "Комод", а также, по данным портала "Киев Оперативный" "заминирован" ТРЦ "Квадрат".

Также сообщалось о минировании станции метро "Лыбедская" и "Святошин", центральный автовокзал, автостанция "Дарница".

Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на телеканале ICTV. О том, какой именно отель заминирован, не сообщается.

Как сообщает "Еспресо", из торгово-развлекательного комплекса "Украина" пока эвакуировали всех посетителей. На входе стоят охранники и никого не пускают внутрь. На место прибыли медики и пожарные.

espreso.tv "Минирование" в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал

Территория вокруг здания оцеплена.

facebook.com/KyivOperativ "Минирование" в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал

В полиции сообщили, что по указанным адресам прибыли все профильные службы: наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории.

Ранее сообщалось о "минировании" станции метро "Лыбидская".