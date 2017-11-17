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    Киев

    "Минирование" в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал

    (обновлено: )19520
    По данным СМИ, "заминировали" ТРЦ "Украина", "Dream Town 1, 2", "Алладин", "Атмосфера", "Комод", а также был "заминирован" ТРЦ "Квадрат".
    Минирование в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в полицию сообщили о "минировании"  6 ТРЦ, два вокзала, две станции метро, гостиницу и телеканал, сообщается на сайте полиции Киева.

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    "Минирование" аэропортов в Украине. Как это было

    По данным СМИ, "заминировали": ТРЦ "Украина", "Dream Town 1, 2", "Алладин", "Атмосфера", "Комод", а также, по данным портала "Киев Оперативный" "заминирован" ТРЦ "Квадрат".

    Также сообщалось о минировании станции метро "Лыбедская" и "Святошин", центральный автовокзал, автостанция "Дарница".

    Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на телеканале ICTV. О том, какой именно отель заминирован, не сообщается.

    Как сообщает "Еспресо", из торгово-развлекательного комплекса "Украина" пока эвакуировали всех посетителей. На входе стоят охранники и никого не пускают внутрь. На место прибыли медики и пожарные.

    espreso.tv
    "Минирование" в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал

    Территория вокруг здания оцеплена.

    facebook.com/KyivOperativ
    "Минирование" в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал

    В полиции сообщили, что по указанным адресам прибыли все профильные службы: наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории. 

    Ранее сообщалось о "минировании" станции метро "Лыбидская".

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