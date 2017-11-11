Киев накроет сильный туман

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Утром в субботу,11 ноября, в Киеве ожидается туман, видимость будет составляет 300-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане… снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", — говорится в сообщении.

Также, по данным Гидрометцентра, 11 ноября в Украине ожидается небольшие дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков.

На западе днем ​​7-9 градусов тепла. В северных областях также днем ​​7-9 градусов тепла. На востоке воздух прогреется до 8 градусов тепла.

В центральной части температура воздуха днем ​​8-12 градусов выше нуля. На юге — до 13 градусов выше нуля.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Напомним, в последние дни в Украине немного потеплело, но стало сыро.