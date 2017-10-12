Туман и скалы. Кадры из кабины авиалайнера вызвали панику в соцсетях

Ролик разместил в сети капитан экипажа Boeing 787 Dreamliner Сандип Варма. На кадрах видно, как лайнер летит над горными вершинами, проходит через густые облака и "выныривает" над крупным водоемом.

"Вот что видно пилоту, но не видно пассажирам", — говорится в описании.

Часть пользователей сочла, что пассажирам лучше не знать, какие виды открываются членам экипажа. Некоторые даже заявили, что теперь никогда не полетят в Новую Зеландию.

"Это видео объясняет, почему я никогда не отправлюсь в Квинстаун", — написал Jigar Zaveri.

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"Выглядит очень пугающе", — поделился впечатлениями Niall Lyons.

Некоторые пользователи отметили, что полеты в этом районе весьма опасны.

"Я летал через Южные Альпы в Новой Зеландии, тогда все было совсем не так спокойно. Это был мой самый жуткий рейс. Самолет снижался очень быстро, дети в салоне кричали, полки раскрылись, из них полетел багаж. Повсюду были горы", — написал TheJudge.

Многие, впрочем, оценили красоту новозеландской природы и выразили желание посетить регион Отаго, где находится Квинстаун.