Уникальные снимки Крабовидной туманности

"Чтобы сделать эту картинку, ученые совместили снимки, сделанные радиотелескопом Very Large Array и космической рентгеновской обсерваторией Chandra, снявших, соответственно, радио- и рентгеновское излучение Крабовидной туманности. За снимки в видимом спектре отвечала космическая обсерватория "Хаббл", а за фотографии в инфракрасном диапазоне — инфракрасный космический телескоп "Спитцер", — указывается в публикации.

Как отмечается, красным показано вещество туманности, которое испускает радиоволны — их порождают столкновения вещества туманности с потоками заряженных частиц, вылетающих из нейтронной звезды в центре туманности. Желтым показаны данные инфракрасного телескопа: это — тепловое излучение. Его порождают частицы космической пыли и газа, поглощающие ультрафиолетовое излучение звезды и её излучение в видимой области спектра.

Зеленые снимки прислал "Хаббл": на них — свет Крабовидной туманности. Голубым показаны участки, излучающие в ультрафиолете, а фиолетовым — рентгеновское излучение, порождённое свободными электронами, разогнанными магнитным полем нейтронной звезды.