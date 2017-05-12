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    Уникальные снимки Крабовидной туманности

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    На сайте и Youtube-канале NASA опубликовано самое подробное изображение Крабовидной туманности, послойно собранное из снимков, сделанных в разных диапазонах электромагнитного спектра. Об этом сообщает "Популярная механика".
    Видео: NASA.gov Video на Youtube

    "Чтобы сделать эту картинку, ученые совместили снимки, сделанные радиотелескопом Very Large Array и космической рентгеновской обсерваторией Chandra, снявших, соответственно, радио- и рентгеновское излучение Крабовидной туманности. За снимки в видимом спектре отвечала космическая обсерватория "Хаббл", а за фотографии в инфракрасном диапазоне — инфракрасный космический телескоп "Спитцер", — указывается в публикации.

    Как отмечается, красным показано вещество туманности, которое испускает радиоволны — их порождают столкновения вещества туманности с потоками заряженных частиц, вылетающих из нейтронной звезды в центре туманности. Желтым показаны данные инфракрасного телескопа: это — тепловое излучение. Его порождают частицы космической пыли и газа, поглощающие ультрафиолетовое излучение звезды и её излучение в видимой области спектра.

    Зеленые снимки прислал "Хаббл": на них — свет Крабовидной туманности. Голубым показаны участки, излучающие в ультрафиолете, а фиолетовым — рентгеновское излучение, порождённое свободными электронами, разогнанными магнитным полем нейтронной звезды.

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