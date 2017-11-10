Киевсовет ввел спецпатрули из-за наплыва бездомных

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В холодное время года в Киеве начнут работу социальные патрули. Также зимой будет работать городской оперативный штаб помощи бездомным. Его председателем назначили заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Подробнее о заботе города о его бездомных жителях рассказал депутат Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире радиостанции Голос столицы.

"Проблема в том, что большой мегаполис, которым является Киев — магнит, который в холодный период года притягивает большое количество граждан без определенного места жительства из маленьких городов, особенно из тех, которые находятся в состоянии упадка, где отсутствуют соццентры. Всегда в холодную пору года в Киев тянется много бездомных. Они живут на вокзалах, в жилых домах, которые неплохо обогреваются у нас. Потому сегодня есть необходимость мониторить территорию Киева со стороны социальных служба, чтобы люди не ночевали на лавочках и не замерзали. Уже такая практика была — открывались центры, но они требуют определенных действий со стороны городской власти — обеспечения медосмотра, одеждой, питанием, обогревом и т.д. Патрули будут заниматься полевым присмотром. Потому что должна быть налажена система информирования. У нас должен быть нормальный центр обмена информацией. Нужно также донести до людей, где находятся эти центры помощи. Потому первая функция — информативная", — отметил депутат.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине с ближайшего вторника, 14 ноября, существенно похолодает.