В Киеве печатают загадочные листовки о провозглашении Украины казацкой державой

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 ноября, в одну из типографий Киева поступил срочный заказ на печать 200 листовок о проведении Вече перед Верховной Радой, 7 ноября, сообщает "Страна.ua".

Заказ типография получила в понедельник около 11 утра. Листовки попросили напечатать в течение трех часов. При этом имя заказчика на данный момент не известно.

Загадочные листовки о провозглашении Украины казацкой державой

Мероприятие, которое в листовках названо Всеукраинским Вече и вторым этапом революции достоинства, анонсировано на 10 утра 7 ноября. Место проведения: площадь Революции у Верховной Рады.

Среди тем Вече указано обсуждение экономической и политической ситуации в Украине, голосование за объявление недоверия власти.

На обороте предлагается проголосовать за возвращение в Украине системы козацко-правового обычая.

В случае положительного ответа двух третей Вече, Украину предлагают объявить козацкой державой.