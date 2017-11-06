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    Киев

    В Киеве печатают загадочные листовки о провозглашении Украины казацкой державой

    (обновлено: )15612
    Вид на Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 ноября, в одну из типографий Киева поступил срочный заказ на печать 200 листовок о проведении Вече перед Верховной Радой, 7 ноября, сообщает "Страна.ua".

    Заказ типография получила в понедельник около 11 утра. Листовки попросили напечатать в течение трех часов. При этом имя заказчика на данный момент не известно.

    Загадочные листовки о провозглашении Украины казацкой державой

    Мероприятие, которое в листовках названо Всеукраинским Вече и вторым этапом революции достоинства, анонсировано на 10 утра 7 ноября. Место проведения: площадь Революции у Верховной Рады.

    Среди тем Вече указано обсуждение экономической и политической ситуации в Украине, голосование за объявление недоверия власти.

    На обороте предлагается проголосовать за возвращение в Украине системы козацко-правового обычая.

    В случае положительного ответа двух третей Вече, Украину предлагают объявить козацкой державой.

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