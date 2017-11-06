В Киеве обстреляли водителя такси (18+)

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве двое неизвестных злоумышленников попытались ограбить водителя такси и обстреляли его.

"Вчера, около 22:30, на проспекте Академика Заболотного, 106, произошел дерзкое нападение на таксиста. По предварительной информации, двое неизвестных хотели ограбить водителя такси. Просто так водитель не сдался и нападающие произвели два выстрела. Один попал в средний палец на руке, другой — в голову", — сообщает подробности Киев.Оперативный.

Киев Оперативный Раненый таксист

Киев Оперативный Раненый таксист

Водитель жив, он госпитализирован. Детали происшествия устанавливаются. Продолжается розыск преступников.

Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.