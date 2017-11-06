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    Киев

    В Киеве обстреляли водителя такси (18+)

    (обновлено: )27603
    В Киеве двое неизвестных хотели ограбить водителя такси. Мужчина оказал сопротивление, за что был обстрелян, выстрелы попали в голову и руку.
    Травматическое оружие
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве двое неизвестных злоумышленников попытались ограбить водителя такси и обстреляли его.

    "Вчера, около 22:30, на проспекте Академика Заболотного, 106, произошел дерзкое нападение на таксиста. По предварительной информации, двое неизвестных хотели ограбить водителя такси. Просто так водитель не сдался и нападающие произвели два выстрела. Один попал в средний палец на руке, другой — в голову", — сообщает подробности Киев.Оперативный.

    Киев Оперативный
    Раненый таксист
    Киев Оперативный
    Раненый таксист

    Водитель жив, он госпитализирован. Детали происшествия устанавливаются. Продолжается розыск преступников.

    Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.

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