В США обстреляли баскетбольную площадку, есть раненые

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный открыл стрельбу по баскетбольной площадке.

В результате не менее четырех человек получили ранения, сообщает телеканал CBS.

По данным полиции, стрелок вел огонь с возвышенности, находясь на "значительном расстоянии" от цели.

На месте огневой позиции злоумышленника обнаружены штурмовая винтовка AR и патроны к пистолету.

Согласно статистике, случаи стрельбы с тремя и более жертвами (убитыми или пострадавшими) происходят в США в среднем чаще, чем раз в день.

Напомним, стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то же время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ.