наверх
22.10.201709:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США обстреляли баскетбольную площадку, есть раненые

    (обновлено: )18
    По данным полиции, стрелок вел огонь с возвышенности, находясь на "значительном расстоянии" от цели. На месте огневой позиции злоумышленника обнаружены штурмовая винтовка AR и патроны к пистолету.
    Полиция США
    flickr.com/stlphotoblogger

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный открыл стрельбу по баскетбольной площадке.

    В результате не менее четырех человек получили ранения, сообщает телеканал CBS.

    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    По данным полиции, стрелок вел огонь с возвышенности, находясь на "значительном расстоянии" от цели.

    На месте огневой позиции злоумышленника обнаружены штурмовая винтовка AR и патроны к пистолету.

    Согласно статистике, случаи стрельбы с тремя и более жертвами (убитыми или пострадавшими) происходят в США в среднем чаще, чем раз в день.

    Напомним, стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то же время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады. Архивное фото
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Врач смотрит снимок части тела
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка