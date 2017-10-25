наверх
25.10.201712:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве обстреляли парковку

    (обновлено: )22010
    Пользователи в соцсетях сообщают, что неизвестные обстреляли парковку в Оболонском районе Киева, пострадали два автомобиля.
    На месте стрельбы на Оболони
    Громадська варта Оболоні

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони на улице Тимошенко, 1 неизвестные открыли стрельбу с верхних этажей многоэтажного дома.

    Об этом говорится в сообщении группы "Громадська варта на Оболоні" на странице в Facebook.

    Как отметила Екатерина Нетребчук, которая и выложила фотографии, предположительно стрельбу открыли с верхних этажей.

    "Внимание жителей по ул.Тимошенка, 1! Будьте предельно осторожны, стреляли с верхних этажей, предположительно 7 парадное（6, 8 не исключают. Повреждены две машины（возможно и больше), — написала Нетребчук.

    Громадська варта Оболоні
    На месте стрельбы на Оболони - "пострадавшая" машина

    Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной Рады
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые