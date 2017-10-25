В Киеве обстреляли парковку

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони на улице Тимошенко, 1 неизвестные открыли стрельбу с верхних этажей многоэтажного дома.

Об этом говорится в сообщении группы "Громадська варта на Оболоні" на странице в Facebook.

Как отметила Екатерина Нетребчук, которая и выложила фотографии, предположительно стрельбу открыли с верхних этажей.

"Внимание жителей по ул.Тимошенка, 1! Будьте предельно осторожны, стреляли с верхних этажей, предположительно 7 парадное（6, 8 не исключают. Повреждены две машины（возможно и больше), — написала Нетребчук.

Громадська варта Оболоні На месте стрельбы на Оболони - "пострадавшая" машина

Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.