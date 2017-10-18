"Черные лесорубы" обстреляли лесников в Житомирской области

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В Червоновольськом лесничестве государственного предприятия "Городницкий лесное хозяйство" Житомирской области обстреляли лесников.

Об этом сообщает Госагенство лесных ресурсов Украины.

"Лесники услышали грохот тракторов и мотоцикла и выехали им навстречу. Правонарушителей было почти 20 человек с закрытыми лицами. "Черные лесорубы"открыли стрельбу из охотничьего оружия по работникам государственной лесной охраны, и, угрожая, отобрали у них телефоны. После чего, на четырех мини-тракторах с прицепами, груженными древесиной, правонарушители пересекли границу областей и поехали в сторону села Боровое Рокитновского района Ровенской области", — сообщает агенство.

До приезда охраны "черные лесорубы" успели спилить несколько десятков дубов.

Ранее сообщалось, что в Херсоне группа лиц расстреляла автомобиль, в результате двое человек были госпитализировали с огнестрельными ранениями.