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    Киев

    В Киеве голый мужчина в носках и шапке бегал по Крещатику

    (обновлено: )42431
    Полиция в результате все равно поймала мужчину. Полицейские одели на него плащ и увезли на машине. Цель забега осталась неизвестной.
    В Киеве голый мужчина бегал по Крещатику
    facebook.com/tkommunar

    КИЕВ, 5 ноя- РИА Новости Украина. В Киеве голый мужчина бегал по Крещатику.

    Патрульные полицейские гонялись за мужчиной, но сперва им не удавалось его поймать.

    Видео того, как полиция бегала за ним по главной улице Киева, опубликовала на своей странице в Facebook Татьяна Коммунар.

    Полиция в результате все равно поймала мужчину. Полицейские одели на него плащ и увезли на машине. Цель забега осталась неизвестной.

    Напомним, 2 августа на столичной площади Победы можно было встретить обнаженную женщину. 

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